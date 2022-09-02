İçişleri Bakanlığı: "Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı"

02.09.2022 19:28
İçişleri Bakanlığı: "Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı"

İçişleri Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne istikametine giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne istikametine giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı" denildi. - ANKARA

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PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye... Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye...
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Semra Güzel, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı" - Son Dakika
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