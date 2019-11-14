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İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan terörist ABD'ye gönderilecek
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan terörist ABD'ye gönderilecek
İçişleri Bakanlığından, " Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:46
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