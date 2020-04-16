İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:38 Kaynak: AA
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