İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı... - Son Dakika

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Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri

Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış

Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu

Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı

İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti

Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı

İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti

Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti