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İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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