İçişleri Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yıldırım operasyonları kapsamında 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 63 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısı, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yıldırım operasyonları kapsamında 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 63 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ağustos ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ağustos ayında Giresun'da eşine az rastalanır bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Çataklı, 5'i jandarma personeli 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam etttiğini kaydetti.

Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulunan Çataklı, şunları söyledi:

"22 Ağustos gecesi, sel felaketi haberini alır almaz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız bilgilendirilmiş, AFAD koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimizin gecikmeksizin anında sel bölgesine intikali sağlanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı'mız var. Bu plan çerçevesinde hızlıca organize olduk. Bölgenin ihtiyaçlarını hızla tespit ettik."

Ortaya koydukları planlı çalışma ve afet yönetimi noktasındaki hazırlıklar sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığını vurgulayan Çataklı, "Sel birikintisi temizlenmiştir. Hasar tespitleri yapılmış, selden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları karşılanması için de gerekli nakdi yardım yapılmıştır. Vatandaşlarımızın hiçbir suretle yalnız bırakılmamasına gayret gösterilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye ziyareti hem vatandaşlarımıza moral vermiştir hem de destek ve talimatıyla normalleşme sürecinin etkili ve sürdürülebilir olması noktasında pozitif anlamda bir tablo oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının farklı iç güvenlik kollarında eş zamanlı operasyonlar yapan bir bakanlık olduğunun altını çizen Çataklı, şöyle devam etti:

"En önemli faaliyetimiz terörle mücadeledir. 15 Temmuz sonrası dönemde bu mücadeleyi iki ana koldan yürütüyoruz. Birincisi terörle mücadele, ikincisi de terörü oluşturan ve onu besleyen kaynaklarla mücadeledir. Terörle mücadelede önemli bir kaynak ve kapasite kullanıyoruz. Sadece içeride değil sınırlarımızın hemen yanı başında bulunan unsurlarla da mücadele ediyoruz. İçeride yaptığımız Yıldırım operasyonlarının 9'uncu fazı da devreye girdi. Yıldırım operasyonları kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 mağara ve sığınak imha edilmiştir."

Doğu ve Güneydoğu'da terörle ilişkisi olan belediyelerde yapılan operasyonların rahatsızlık uyandırdığını ifade eden Çataklı, "Çukur ve barikat eylemleriyle hayata kapatılmak istenen o bölgelerde deyim yerindeyse hayatın akışı değiştirilmiştir. Çöplerin dahi alınmadığı o günler geride kalmıştır. Halkın hizmetinde olan bir belediyecilik dönemi başlamıştır." açıklamasını yaptı.

Terörle mücadelede ikna faaliyetlerine önem verdiklerini aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz sonrasında özellikle ailelerle görüşmeler yaparak elemanları dağdan indirmeye ve ikna etmeye ağırlık verdik. Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu. Burada önemli bir etken de HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarını isteyen ailelerin eylemi oldu. Bu eylemler birinci yılını doldurdu. Evlat nöbetine şu ana dek 152 aile katıldı ve katılan ailelerden 15'i çocuklarına kavuştu. Güvenlik güçlerimiz bu sayının artması çalışmalarına devam ediyor. Bu eylem siyaset üstü bir eylemdir. Türkiye'nin yeni dönemini ve yeni anlayışını simgeleyen bir eylemdir. Türkiye artık terörü mazide bırakacaktır. Artık hiçbir yapı, bu ülkenin gençlerini çatışma ve şiddetin malzemesi olarak göremeyecektir."

DEAŞ terör örgütüyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Çataklı, örgütün sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden'in istihbarat ve özel birimlerin sayesinde eylem planlarıyla birlikte yakalandığını hatırlattı.

Teröristlerin planlarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eylem, bazı siyasilerin Suriye'ye kaçırılması ve hassas noktalarda bombalı eylem gibi 'kan donduran" eylemler olduğunu dile getiren Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Ağustos ayında, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 8'i büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 197, şehirlerde 840 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda turuncu kategoride aranan bir, gri kategoride aranan 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 22'si ölü, 37'si sağ, 22'si destek şeklinde olmuştur. Bu teröristlerden 63'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubu. Ayrıca teröre yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 1452 şüpheli gözaltına alnmış, bunlarda 269'u tutuklanmıştır. Ağustos ayında 38 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilmiştir. 73 silah, 24 mayın-EYP, 65 el bombası, 82 kilogram patlayıcı, 15 bin 766 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ağustos ayında 12 bin 160 operasyon yapıldığı bilgisini veren Çataklı, operasyonlarda 16 bin 241 şüphelinin gözaltına alındığını, 1391 kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında ağustos ayında 4 bin 566 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını da kaydeden Çataklı, 1774 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi.

(Sürecek)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

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