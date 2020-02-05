İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen ve 15 kişinin etkilendiği çığ düşmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildiği hatırlatıldı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 8'i sağ, 5'i ölü olmak üzere 13 kişiyi çığ altından çıkardığına değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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