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İçişleri Bakanlığı: "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır.
İçişleri Bakanlığı: "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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