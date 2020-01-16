İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı., System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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