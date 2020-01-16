İçişleri Bakanlığı: Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı : Batman 'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA Operasyonu başlatıldı. - ANKARA

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Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek