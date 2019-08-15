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İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde 50 kişi yaşamını yitirdi

6 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 5 gu¨nlu¨k Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasının meydana geldiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde 50 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 5 gu¨nlu¨k Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasının meydana geldiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda huzur ve güven içinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla 9- 15 Agˆustos'ta ülke genelinde çeşitli trafik önlemleri alındı. Alınan tedbirle rağmen 10- 14 Agˆustos'taki 5 gu¨nlu¨k Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61 artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen, aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde bir gu¨ne du¨s¸en can kaybı 15 du¨zeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 du¨zeyine inmis¸tir. 2018 yılına go¨re ise yüzde 39 azalma sagˆlanmıs¸tır. Tespit ettigˆimiz ve tedbir aldıgˆımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile s¸ehirler arası yolcu tas¸ımacılıgˆı yapan otobu¨slerde o¨lu¨mlu¨ trafik kazası meydana gelmemis¸tir."
Açıklamanın devamında, bayram tatilini izleyen hafta sonu do¨nu¨s¸ler olacagˆı ve bu nedenle yollarda as¸ırı yogˆunluk olabilecegˆi belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak arac¸ kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı.

Haber:  ANKARA, -


Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
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