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İçişleri Bakanlığı: "Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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