Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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