İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl
merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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