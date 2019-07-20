Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:23 Kaynak: DHA
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