İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl'de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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