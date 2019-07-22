Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, teröristlerden 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı 'Şevin' kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise  300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde  Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu 'Bahoz Velat' kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir."
Bakanlık ayrıca, 21 Temmuz 2019 tarihinde Van'da 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olduğunu, terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışların devam ettiğini belirtti.



Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Benteke harekatı! Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi 'Bugs Bunny' bahis operasyonunda 21 tutuklama Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]