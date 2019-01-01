İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçerisinde 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Toplam Bin 746 Teröristin...
1 saat önce
IHAAW123346-ASA/31-12-2018- İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IHAAW123346-ASA/31-12-2018
- İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 31.12.2018 12: 33: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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