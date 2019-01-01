Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçerisinde 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Toplam Bin 746 Teröristin...

İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçerisinde 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Toplam Bin 746 Teröristin...

1 saat önce

IHAAW123346-ASA/31-12-2018- İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bir Yıl İçerisinde 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Toplam Bin 746 Teröristin..., System.String[]
IHAAW123346-ASA/31-12-2018

- İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 31.12.2018 12: 33: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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