İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel...
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: " Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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20.06.2020 12:37:04. #1.13#
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