İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel...

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: " Bitlis'in Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu

Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi

Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu

Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti

Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı

Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm

Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor

Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye

AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor

Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi

Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor

Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı

Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı