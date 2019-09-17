Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...
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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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