Son dakika haberleri | Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
04.06.2021 09:24
Son dakika haberlerine göre Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen...
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
BİTLİS - İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan- Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi."
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