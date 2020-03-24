İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:39 Kaynak: DHA

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