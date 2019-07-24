İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis
İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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