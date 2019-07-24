Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
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