"Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J- SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi'nde "TURUNCU" Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Batman, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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