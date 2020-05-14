İçişleri Bakanlığı: Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin'de... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı : Bölücü terör örgütü PKK 'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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