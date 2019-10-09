Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109...

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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