İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109...
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İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi."
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