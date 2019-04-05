Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

35 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:25 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]