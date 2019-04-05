İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır" dedi. - ANKARA

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