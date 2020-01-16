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İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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