İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir.' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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