İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı...
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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03 Kaynak: AA
: "Bugün Bitlis
'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi."
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