Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı...
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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı...

29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Değerli Taş, İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel
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