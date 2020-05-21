İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir. Refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur." - ANKARA