İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru...
İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir.
İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir. Refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:29 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanlığı: 'Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru... - Son Dakika
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