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İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. - ANKARA
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