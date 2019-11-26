Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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