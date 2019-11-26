İçişleri Bakanlığı , bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. - ANKARA

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