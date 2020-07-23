İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar hiçbir itirafçının görevine iade edilmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi' başlıklı haberde yer alan bilgiler tamamen asılsızdır. Söz konusu asılsız habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca, şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir" denildi. - ANKARA