Yılbaşından bugüne 72 bini aşkın kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar farklı uyruklardan toplam 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana farklı uyruklardan toplam 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10.013 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72.578 olarak kayıtlara geçmiştir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda; ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. 2022 yılında doğu ve güney sınırlarımızda olmak üzere 197.482 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Böylece 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 2 milyon 660 bin 903 olmuştur. Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır.

"2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 398 bin 87'ye ulaşmıştır."

Kaçak göçe yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili diğer detaylarında verildiği açıklama şöyle devam etti:

"Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151 bin 563 olarak gerçekleşmiştir. Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10 bin 13, yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 142 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 140, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 78 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 198 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 398 bin 87'ye ulaşmıştır. 2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 178 adet charter (özel uçak) seferi ile 32 bin 744 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 204 olmak üzere toplam 42 bin 948 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 48 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 16 bin 906 yabancı (5 bin 68'i Pakistan, 4 bin 227'si Afganistan ve 7 bin 611 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir. 2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 718 bin 586 olarak kayıtlara geçmiştir." - ANKARA