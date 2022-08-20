Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos itibariyle üretimine geçileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmalarına Şubat ayında başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos tarihinden itibaren üretimine geçileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni pasaportta yer alan özellikler de belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelinmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır."

"Vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir"

Yeni yılda uygulanacak olan pasaport harç fiyatlarının henüz belli olmamasına rağmen pahalı fiyat tahminlerde

bulunan bazı yayın organlarının halkı gereksiz paniğe sevk ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görülmektedir. Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür. Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibariyle 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 bin pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir. Ülkemizde pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisi bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir."

(Ali Nargüner/İHA)