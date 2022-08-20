Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak

20.08.2022 18:08
Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos itibariyle üretimine geçileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos itibariyle üretimine geçileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmalarına Şubat ayında başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos tarihinden itibaren üretimine geçileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni pasaportta yer alan özellikler de belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelinmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır."

"Vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir"

Yeni yılda uygulanacak olan pasaport harç fiyatlarının henüz belli olmamasına rağmen pahalı fiyat tahminlerde

bulunan bazı yayın organlarının halkı gereksiz paniğe sevk ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görülmektedir. Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür. Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibariyle 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 bin pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir. Ülkemizde pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisi bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir."

(Ali Nargüner/İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı 'hayatı yalan olan adama bedel ödetin' çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 18:08:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement