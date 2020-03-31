İçişleri Bakanlığı bürokratlarından, dayanışma kampanyasına destek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratları, valiler ve kaymakamlar en az birer maaş ile destek olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlar için Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya her kesimden büyük destek geldi. İçişleri Bakanlığı bürokratları da kampanyaya destek olacak. Bakanlık bürokratlarının yanında valiler ve kaymakamlar, ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaş bağışlayarak, kampanyaya destek verecek.