İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: " Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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