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İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: " Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı." - ANKARA
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