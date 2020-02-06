İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.

Toprağa gömülü 5,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi.

Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.

Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.

Polis, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]