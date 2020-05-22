İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete...
İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"
İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"
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23.05.2020 05:17:55. #1.13#
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