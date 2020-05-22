İçişleri Bakanlığı : "Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske...
İçişleri Bakanlığı : "Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.
İçişleri Bakanlığı : "Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak."
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:21 Kaynak: AA
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