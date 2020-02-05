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İçişleri Bakanlığı: "Çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup çığ altında olanlar...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:58 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
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