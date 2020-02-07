İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van- Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.ANKARA,


Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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