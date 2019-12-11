İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakaları yüzde 7,2 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakaları yüzde 7,2 azaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakaları yüzde 7,2 azaldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2019'un 11 aylık döneminde 'kasten adam öldürme' vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldığını, olayların da yüzde 97,3 aydınlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakaları yüzde 7,2 azaldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2019'un 11 aylık döneminde 'kasten adam öldürme' vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldığını, olayların da yüzde 97,3 aydınlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığınca yeni güvenlik anlayışı doğrultusunda oluşturulan politika belgeleri, uygulanan yeni stratejiler sonuç vermeye başladı. Hırsızlık, yankesicilik, yağma, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen olaylarda ciddi oranlarda düşüş yaşanırken, 'kasten adam öldürme' olaylarındaki düşüş de devam ediyor. 2019 yılının 11 aylık döneminde cinayet olaylarında geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,2'lik bir düşüş görülürken, meydana gelen olayların yüzde 97,3'ü aydınlatıldı.Güvenlik güçlerince yürütülen önemli uygulamalar ve denetimler sayesinde işlenen cinayet vakalarında 2018 yılında da önemli bir azalma olmuştu. 2018 yılında 'kasten adam öldürme' olayları bir önceki döneme göre yüzde 14 azalmış, olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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