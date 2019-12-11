İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›İçişleri Bakanlığı: 'Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. 2019'un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azalırken, olayların yüzde 97.3 aydınlatıldı." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.12.2019 18:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. - Son Dakika