İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. 2019'un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azalırken, olayların yüzde 97.3 aydınlatıldı." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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