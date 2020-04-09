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İçişleri Bakanlığı: "Çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının muhakkak rahatsızlıklarını...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.
İçişleri Bakanlığı: "Çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:18 Kaynak: İHA
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