İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek...
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:27 Kaynak: AA
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