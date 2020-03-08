İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde

İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor
"Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 21:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]