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İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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