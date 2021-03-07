92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma - Son Dakika

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma

07.03.2021 22:44

Aydın'da 92 yaşındaki kadına tecavüz edip boğarak öldüren katilin elindeki 'üç hilal' ile ilgili MHP lideri Bahçeli, "Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" demesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Failin elindeki dövme görüntüsünün yansımasıyla ilgili kasıt soruşturulacak.

İçişleri Bakanlığı, Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınalı'yı öldüren katil zanlısının üç hilal dövmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan "Failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, bakan onayı ile bir mülkiye müfettişi ve bir polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir."

MHP AYDIN İL BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da "Katilin gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi üzerinden sosyal medyada camiamıza, partimize yönelik mesnetsiz ithamlar olmuştur" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Katilin Milliyetçi Hareket Partisi Sultanhisar ilçe teşkilatımızla ve Sultanhisar Ülkü Ocaklarımız ile hiçbir bağı yoktur, olamaz. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kasteden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimizle ve hissiyatımızla lanetliyoruz. Cennet Aydın kentimizde katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Uğruna şehitler verdiğimiz kutlu davamızın en büyük değeri ahlaktır. Ahlak üzere hayat sürmeyen bizden değildir. Herkesin ulaşabildiği yüzük, rozet, dövme ve benzeri kullanarak suç işleyenler üzerinden sosyal medya üzerinden camiamızı işaret etme gayretleri boşuna çıkmıştır. Üstat Neşet Ertaş'ın ifadesi ile 'Kadın insandır, erkek insanoğlu.' Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmediği günlerin yaşanması dileğimizdir."

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma

NE OLDU?

Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin, yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei