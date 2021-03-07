92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınalı'yı öldüren katil zanlısının üç hilal dövmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan "Failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, bakan onayı ile bir mülkiye müfettişi ve bir polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir."

MHP AYDIN İL BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da "Katilin gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi üzerinden sosyal medyada camiamıza, partimize yönelik mesnetsiz ithamlar olmuştur" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Katilin Milliyetçi Hareket Partisi Sultanhisar ilçe teşkilatımızla ve Sultanhisar Ülkü Ocaklarımız ile hiçbir bağı yoktur, olamaz. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kasteden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimizle ve hissiyatımızla lanetliyoruz. Cennet Aydın kentimizde katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Uğruna şehitler verdiğimiz kutlu davamızın en büyük değeri ahlaktır. Ahlak üzere hayat sürmeyen bizden değildir. Herkesin ulaşabildiği yüzük, rozet, dövme ve benzeri kullanarak suç işleyenler üzerinden sosyal medya üzerinden camiamızı işaret etme gayretleri boşuna çıkmıştır. Üstat Neşet Ertaş'ın ifadesi ile 'Kadın insandır, erkek insanoğlu.' Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmediği günlerin yaşanması dileğimizdir."

NE OLDU?

Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin, yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk