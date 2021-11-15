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İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor

15.11.2021 12:58

Türkiye, terörle mücadelesine devam ediyor. Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) operasyonu başlatıldı. Bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise heyecan veren ifadeler kullanıldı. Bakanlık, operasyonlarının amacının iyice güç kaybeden PKK'yı tamamen ortadan kaldırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinden kaçmak zorunda kalan teröristlere Kuzey Irak'ı dar ediyor. Ancak İçişleri Bakanlığı, teröristlerin yurt içerisindeki son sığınaklarını da yok etmeden durulmayacağını açıkladı. Bu kapsamda Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımı ile 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt' (Lice-Sağgöze) operasyonu başlatıldı.

"HEDEF PKK'YI ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt operasyonu düzenleniyor.

"TERÖRÜN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK"

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev aldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran sözler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor
İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor

Diyarbakır, Jandarma, Bingöl, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'dan açıklama: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor - Son Dakika


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