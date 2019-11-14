Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Trump'ı çılgına çeviren Colin Kaepernick için tarihi karar! Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı