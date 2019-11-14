Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır
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İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
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