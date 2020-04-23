Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve adli işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve adli işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:00 Kaynak: AA
Son Dakika İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti