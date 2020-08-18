İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu...
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan önlemlere tek tek bakılacak.
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan önlemlere tek tek bakılacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:27
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu... - Son Dakika
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