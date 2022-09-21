Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel, Son Dakika

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